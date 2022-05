Die Band VelaXi freut sich auf die Liveatmosphäre beim STAC-Festival

Plus Beim STAC-Festival in Königsbrunn stehen ab Freitag junge Bands aus der Region auf der Bühne. Dazu gehören VelaXi aus Ulm, die mit druckvollen Rock aufwarten.

Freitag, der 13., gilt bei abergläubischen Menschen als Unglückstag, aber nicht bei Musik- und STAC-Festival-Fans! Denn am Freitag, 13. Mai, öffnet nach langer Zwangspause das Matrix in Königsbrunn endlich die Türen für das zweitägige STAC-Festival. Ein Live-Musikspektakel mit zahlreichen regionalen Bands und Songwritern. Das Trio Aerbe entführt die Gäste auf der Akustikbühne im Foyer mit melodiös untermaltem Rock. Auf der Hauptbühne jedoch wird es rockig, laut und es darf getanzt werden.