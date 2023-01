Die Ulrichsbuchhandlung in Königsbrunn schließt

Plus In Königsbrunn schließt die Ulrichsbuchhandlung. Viele Kunden bedauern, dass es nun keinen Buchladen vor Ort mehr gibt. Für die Angestellten ist es ein Schock.

Durch die Großbuchstaben „Räumungsverkauf“ über den Schaufenstern ist es nun für jedermann sichtbar: Ingrid Ranke, Besitzerin der Ulrichsbuchhandlung, wird ihr Geschäft schließen. Dies falle ihr nicht leicht, wie sie unterstreicht. Allerdings habe sie seit Jahren auch davon gesprochen, dass sie sich bald zurückziehen werde. Mit bald 66 Jahren muss sie sich auch nicht erklären, da gibt es andere Menschen, die schon länger im Ruhestand seien. Trotzdem bedauert sie auch, dass es ihr nicht gelungen war, in den letzten Jahren jemand zu finden, der oder die das Geschäft übernommen hätte.