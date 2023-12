Dieb stiehlt in Königsbrunn Geldbeutel aus Handtasche

In Königsbrunn wurde einer Frau der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen.

Im Verbrauchermarkt „Thomas Philipps“ in der Wandalenstraße 22 in Königsbrunnm war am Dienstag (19. Dezember) gegen 17.05 Uhr war eine 53-jährige Frau beim Einkaufen, berichtet die Polizei. Die Frau ließ ihre Handtasche mit dem Geldbeutel einen kurzen Moment unbeobachtet.

Handtaschendiebstahl im Verbrauchermarkt

Als sie wenige Momente später zu ihrer Handtasche zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet worden war. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der 08234/9606-0 entgegen.