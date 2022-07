Königsbrunn

Eine Pionierin der Mittagsbetreuung an der Grundschule geht in Ruhestand

Plus An der Mittagsbetreuung der Südschule in Königsbrunn wird die langjährige Leiterin zum Abschied überrascht. Mittelfristig plagen die Verantwortlichen einige Sorgen.

Von Ute Blauert

"Hoch auf dem gelben Wagen" sangen die Mitarbeiterinnen der Mittagsbetreuung der Grundschule Süd, als sie mit dem Planwagen in den Hof der Schule fuhren. Die Fahrt und eine anschließende Feier im Schulhof mit jetzigen und ehemaligen Kolleginnen war als Abschiedsüberraschung für Christine Jung von ihren Mitarbeiterinnen organisiert worden. Jung beendet ihre Tätigkeit nach 26 Jahren, um sich um ihr Enkelkind kümmern zu können. Sie hinterlässt eine gut aufgestellte Einrichtung, doch beim Blick in die nähere Zukunft haben die Verantwortlichen Sorgen.

