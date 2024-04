Königsbrunn

14:40 Uhr

Großer Spaß für kleine Hüpfer in der Eisarena in Königsbrunn

Plus Rund 900 Besucher kamen zum ersten Hüpfburgenland in der Eisarena in Königsbrunn. Am nächsten Wochenende geht es hier mit Modellbau weiter.

Von Helga Mohm

Zwei Tage hüpfen, toben und Spaß haben nach Lust und Laune hieß es für Kinder zwischen drei und zehn Jahren beim ersten „liesLotte Hopsaland“ in der Königsbrunner Eisarena. Trotz sommerlicher Außentemperaturen zog es rund 900 Besucher in die gut temperierte Eisarena, die sich nach fünf Tagen Aufbauarbeit in einen bunten Hüpfburgenpark verwandelt hatte.

Auf den ersten Blick verwirren einen die vielen Absperrbänder rund um die bunten Hüpfburgen, schnell entpuppte sich das Wirrwarr jedoch als systematisch ausgeklügeltes System, um den bewegungsfreudigen Kindern einen reibungslosen Weg zu den Luftschlössern zu bahnen. Sicherheit wird groß geschrieben. Zwei bis drei geschulte Mitarbeiter pro Hüpfburg lenken die Mädchen und Buben und achten darauf, dass alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Die Wartezeiten halten sich in Grenzen, denn nach fünf Minuten Hopsen auf den aufgeblasenen Luftkissen wird gewechselt. Das läuft reibungslos und die Kinder halten sich an die Regeln.

