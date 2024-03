Gudrun Grägels Romane gibt es jetzt auch als Hörbuch

Die Autorin Gudrun Grägel startet mit ihrem neuen Buch "Bellinilügen" in den Königsbrunner Lesefrühling. Ihre Gardasee-Krimireihe wurde kürzlich vertont.

Am 13. März erscheint Grägels neuer Gardasee-Krimi „Bellinilügen“. Darin ermittelt die junge Spitzenköchin Doro Ritter rund um den Mord an einer alten Dame. Tatort ist dieses Mal Gardone. Der kleine mondäne Ort am Ufer des norditalienischen Sees ist beliebt bei den Deutschen. In dem mediterran anmutendem Ambiente gehört der Bellini, ein Cocktail aus Prosecco und dem Saft von weißem Pfirsich, zum Urlaubsfeeling. Was es mit dem lateinischen Grundsatz „in dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten) bei Doro Ritters Ermittlungen auf sich hat, wird Grägel ihren Gästen womöglich bei ihrer Premierenlesung am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr in der Königsbrunner Stadtbücherei verraten.

Grägels Italo-Krimis sind keine Thriller, die schlaflose Nächte bereiten. Vielmehr sind die Leser an der Seite der jungen Doro, folgen mit ihr den Spuren des Verbrechens und sind dabei, wenn das spannende Täter-Rätsel gelöst wird. Dabei tauchen sie ein in die Gaumengenüsse von Prosecco, Limoncello, Tortellini-Pasta, oder Bardolino-Wein, während die Bilder von blauem Seewasser, Palmen und Weinbergen vor dem inneren Auge auftauchen.

Die Gardasee-Krimi-Reihe aus Königsbrunn gibt es jetzt als Hörbuch

Das alles ist bei den ersten vier Büchern ab sofort als Hörbuch-Edition erfahrbar. Vergangenes Jahr hatte der Gmeiner-Verlag das Hörbuch-Projekt für die Gardasee-Krimi-Reihe auf den Weg gebracht. „Das hat mich total gefreut und ich war gespannt, wie das ablaufen sollte“, erzählt Gudrun Grägel. Schritt für Schritt ging es dann voran: Auf die Auswahl der Sprechenden auf der Basis von Hörproben folgten Regieanweisungen, die zum Produktionsstart beim Studio vorliegen müssen. Denn: „Je detaillierter die Informationen, umso besser können Sprechende und Studio die Erwartungen von Autor und Verlag erfüllen.“

Das sei für die Autorin nicht ganz einfach gewesen. Für Grägel werde beispielsweise Hauptprotagonistin Doro Ritter mehr durch ihren Charakter als durch die äußere Erscheinung lebendig: „jung, dynamisch, sehr neugierig, wagemutig und dadurch auch manchmal etwas leichtsinnig. (…) Kein Püppchen, ein eher sportlicher Typ. Sie sieht meist das Gute in den Menschen. Ihr Optimismus hilft ihr dabei, (…) auch mit schlimmen Erfahrungen umzugehen und trotzdem empathisch zu bleiben.“ Und auch über die Stimmung, in der die Sprecherin lesen sollte, musste die Autorin sich Gedanken machen: „Doros Sprache ist ein bisschen schnodderig, sie nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt was sie denkt", beschreibt Grägel ihre Protagonistin. Dies sollte sich in der Stimme wiederfinden.

Folgt bei Gudrun Grägels Krimis bald womöglich eine Filmproduktion?

Mit dem Ergebnis der Hörbuchproduktion ist die Autorin zufrieden. „Die von mir präferierte Hauptsprecherin wurde vom Verlag übernommen. Überhaupt ist das Hören des Selbst-Geschriebenen besonders und ich muss mich erst daran gewöhnen.“ Und mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Wenn dann noch die Filmrechte beim Verlag angefragt würden, dann geht der Traum einer Autorin in Erfüllung.“