Gymnasium Königsbrunn ehrt kluge Mathe-Köpfe

Für besonders begabte Rechner veranstaltet das Gymnasium Königsbrunn einen Tag der Mathematik. Dabei gab es Preise und Jongliertipps eines ehemaligen Schülers.

Mathematik ermöglicht den Bau von Hochhäusern, die Auswertung von Medikamentenstudien oder die Wettervorhersage. Um mehr Kinder für Mathematik zu begeistern und Begabte zu fördern, wurden in den letzten Jahrzehnten mehrere Mathematik-Wettbewerbe ins Leben gerufen. Am Königsbrunner Gymnasium werden die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem "Abend der Mathematik" eingeladen.

Schulleiter Volker Täufer begrüßte die Gäste und den Gastredner des Abends, Tim Baumann. Baumann hat in Königsbrunn 2012 Abitur gemacht und anschließend Mathematik studiert. Er lernte an der Schule neben vielem anderen auch das Jonglieren. "Nach zwei Doppelstunden in der Turnhalle hatte ich den grundlegenden Ablauf drin. Danach habe ich immer weiter geübt", sagte Baumann. Er zeigte seine beeindruckende Kunstfertigkeit mit den kleinen Bällen und erklärte, wie die Ballbewegungen mathematisch aufgezeichnet und berechnet werden können.

Tim Baumann hat in Königsbrunn Abitur gemacht. Jetzt zeigte er, wie man mit Graphen Jonglier-Bewegungen sichtbar machen kann. Foto: Ute Blauert

Der Mathematiker Burkard Polster kam auf die Idee, die Ballbewegungen aufzuzeichnen, ähnlich wie Musik auf Notenlinien zu Papier gebracht wird. Für Musik gibt es fünf Linien, fürs Jonglieren nur zwei. Diese kann man sich vorstellen als die Hände eines Jongleurs, der beim Jonglieren vorwärtsgeht. Darüber werden die Flugbahnen der Bälle gezeichnet. Das junge Publikum versuchte eifrig, die gezeichneten Flugbahnen zu entschlüsseln.

Preise für Königsbrunner Teilnehmer bei großen Wettbewerben

Anschließend überreichte Volker Täufer 28 Kindern und Jugendlichen Urkunden und Preise, die sie bei den Wettbewerben gewonnen hatten. Beim Känguru-Wettbewerb nehmen beispielsweise drei Millionen Kinder der 3. bis 13. Jahrgangsstufe aus 50 Ländern teil. In Deutschland waren es in diesem Jahr fast 700.000 Kinder und Jugendliche an fast 10.000 Schulen. Wer zum besten Prozent seines Jahrgangs gehört, bekommt einen ersten Preis. Für die nächsten 1,5 Prozent gibt es einen zweiten und für die 2,5 Prozent danach einen dritten Preis. Die Preise sind Spiele, die im weitesten Sinne mit Mathematik zu tun haben. Am Königsbrunner Gymnasium nahmen fast 400 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teil. Es gab 15 dritte Preise und fünf zweite. Anna Pitschi, Emily Schneider und Jonas Hoch errangen einen ersten Preis.

Die Preisträgerinnen und Preisträger aus der fünften Jahrgangsstufe zusammen mit Schulleiter Volker Täufer und Mathematiklehrer Walter Schmucker. Foto: Ute Blauert

Die Mathematik-Olympiade ist ein Bundeswettbewerb. In diesem Jahr nahmen in Königsbrunn neun Schülerinnen und Schüler an der Olympiade teil. Ihnen überreichte Täufer eine Urkunde und einen Büchergutschein. Anna Pitschi aus der fünften und Haticenur Özceylan aus der sechsten Jahrgangsstufe schafften es bis in die dritte Runde, die an der Universität Augsburg stattfand.