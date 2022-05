Kein neues Pflegeheim für Königsbrunn im Gewerbegebiet Süd

Plus Auf den geplanten Abriss des bestehenden Gebäudes soll ein erheblich größerer Neubau folgen. Doch der Königsbrunner Bauausschuss konnte sich mit dem Vorhaben nicht anfreunden.

Bereits seit 1995 steht in der Königsbrunner Richthofenstraße eine Pflegeeinrichtung. 16 Tages- und Kurzzeitpflegezimmer waren dort in Betrieb. Bereits 2001 war ein Antrag zur Erweiterung des Pflegezentrums gestellt und auch genehmigt worden. Doch diese Erweiterung wurde letztlich nie umgesetzt. Im Jahr 2021 erfolgte dann der Verkauf der Einrichtung.