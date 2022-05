Kurt Idrizovic empfiehlt in Königsbrunn Bücher für den Lese-Sommer

Die Lesetipps von Buchhändler Kurt Idrizovic gehören in Königsbrunn zu den schnell ausverkauften Kulturterminen. Der Augsburger enttäuschte das Publikum nicht.

Rund 70.000 Neuerscheinungen gibt es auf dem Buchmarkt jährlich. Da ist es auch für die größten Leseratten unmöglich, den Überblick zu behalten. Es kann also helfen, wenn man einen Tipp bekommt. Stammt dieser dann noch von Kurt Idrizovic, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Denn als Buchhändler ist er schließlich eine professionelle Leseratte. Sein Vortrag in der Königsbrunner Stadtbücherei bot auch beste Unterhaltung.

Der Inhaber der Buchhandlung am Obstmarkt in Augsburg hat tagtäglich jede Menge Literatur in der Hand. Zusätzlich betreibt er den Brechtshop. Mehr Expertise geht also kaum. Doch Idrizovic gibt nicht nur Lesetipps. Im lockeren Plauderton erzählte er so manche Begebenheit aus seinem Leben. Und Anekdoten über Autoren, die Entstehungsgeschichte ihrer Bücher und noch vieles Wissenswerte mehr, das man normalerweise nicht erfährt, wenn man ein Buch liest.

Idrizovic: Krisen unserer Zeit schlagen sich auch bei Büchern nieder

Dass die vielen Krisen unserer Zeit mittlerweile auch im Buchhandel angekommen sind, machte er ebenfalls kurz zum Thema. So würden sich wegen des Papiermangels die Lieferzeiten verlängern, und die Preissteigerungen machten auch vor Büchern nicht halt. Ein Grund weniger zu lesen könne das allerdings für ihn nicht sein, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt, sagte Idrizovic: "Es ist leider viel auf dem Buchmarkt, von dem man sich wünschen würde, dass dafür kein Baum hätte sterben müssen." Kritik war also an diesem Abend genauso zu hören wie Lob für gelungene Werke.

Die Bücher seiner Leseliste stellte er jeweils kurz vor und sagte etwas zum Inhalt, ohne jedoch zu viel zu verraten. Er vergaß auch nicht, auf Schreibstil und Besonderheiten der jeweiligen Autoren einzugehen. Rund 20 Werke hatten es auf seine Empfehlungsliste geschafft. Durch die ausführliche Besprechung jedes Titels konnte man sich ein Bild machen, ob das jeweilige Buch wohl den eigenen Geschmack treffen würde. Allerdings konnte man sich von der Fülle der Informationen fast etwas erschlagen fühlen.

Publikum in Königsbrunn schlägt sich bei Literaturquiz gut

Zwischendurch lockerte der Buchhändler aus Überzeugung seinen Vortrag mit Gedichten von Heinz Erhardt oder Sinnsprüchen von Harry Rowohlt auf. Auch ein kleines Literaturquiz fehlte nicht. Das Quiz war eine Reise durch die verschiedensten Literaturgattungen. Von "Moby Dick" über die "Ilias" hin zum Dschungelbuch. Bemerkenswert war, dass keine der Fragen unbeantwortet blieb. Als Anerkennung für gelöste Aufgaben wurden kleine Büchlein aus der Büchertüte verteilt.

Die rund 50 Zuhörer in der Königsbrunner Stadtbücherei erlebten einen kurzweiligen Abend. Und am nächsten Tag dürften sich die Buchhändler in und um Königsbrunn wahrscheinlich über einiges mehr an Umsatz gefreut haben. Denn Kurt Idrizovic hatte es treffsicher geschafft, die Neugierde der Lesefreunde zu wecken.

Auszug aus Kurt Idrizovic' Bücherliste: Herve le Tellier: "Die Anomalie"; Wolf Haas: "Müll"; Stephen King: "Billy Summers"; Karen Duve: "Regenroman".