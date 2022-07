Mit Scootern, BMX und Skateboards zum Rampa-Zamba-Festival

Das erste Event-Wochenende zieht mehr als 200 aktive Kinder und Erwachsene in die Eisarena. Sie haben alles dabei, was rollt.

Trotz strahlendem Sonnenschein und Freibadwetter zog es mehrere Hundert Kinder, Jugendliche und Familien in die Königsbrunner Hydro-Tech Eisarena. Hier fand das erste Event-Wochenende beim Rampa Zamba Sport- und Funfestival statt. An den ersten beiden Tagen nutzten über 200 aktive Fahrer den Sportpark. Der Familientag mit Hüpfburgen und Kinderschminken war erneut ein Erfolg. Mit im Gepäck, alles was rollt: Skateboard, BMX-Rad, Laufrad, Scooter, Fahrrad und sogar das Bobbycar.

Am Eingang ist schon nichts mehr von einer Eishalle zu erkennen. Die Bande der Eisfläche ist weit geöffnet und bietet dem Besucher Zutritt in den geräumigen und kreativ gestalteten Loungebereich von Rampa Zamba 2022. Das Motto "Weltall" ist allgegenwärtig und die riesige Rampa Zamba Rakete ist ein beliebtes Foto- und Selfiemotiv. Glitzernde halbrunde Zelte beherbergen den Verleih und offenbaren den Eintritt in den sportlichen Event-Abschnitt, dem Skate- und Scooterbereich mit einem großen Pumptrack, verschiedenen Rampen, Boxen und weiteren Hindernissen.

Viel los war in der Eisarena in Königsbrunn am Wochenende. Foto: Mohm

Bistrotische, Sitzsäcke und Liegestühle säumen den Loungebereich zum Ausruhen, Quatschen und Essen. Ein großes Podest in der Mitte offenbart den kompletten Blick auf den Funpark. Hier können Besucher die aktiven Fahrer beim Drehen ihrer Runden, beim Springen und Üben ihrer coolen Tricks von oben beobachten, oder das bunte Treiben im Loungebereich bequem vom alten Sofa aus anschauen. Hintergrundmusik rundet das quirlige Treiben ab. Dem ersten Anschein nach für den Außenstehenden ein heilloses Durcheinander von Anfängern und Könnern, Skatern und Radlern, aber letztendlich ein rücksichtsvolles entspanntes Miteinander mit großer sportlicher Aktivität und Anstrengung.

Schweißtreibend, aber mit viel Spaß bei der Sache

Unermüdlich ziehen Mädchen und Jungs ihre Runden, drehen dabei in der Luft ihre Lenker, kombinieren Tricks miteinander und sind hoch motiviert und schweißtreibend unterwegs. Der Pumptrack zieht alle Fahrer in den Bann, egal ob mit dem Scooter oder dem Rad, als Anfänger oder Fortgeschrittener.

Mittendrin laut juchzend und freudestrahlend der zweieinhalbjährige Niko mit seinem Laufrad. Nikos Papa läuft innen die Runden mit und begleitet seinen aktiven Sprössling. Er kennt als ehemaliger BMX-, Dirtbike- und Downhillfahrer das tolle Gefühl und hat scheinbar das Gen seinem Sohn weitergegeben. An der anderen Ecke probiert sich der 35-jährige Tim mit seinem Skateboard aus. Nach zehn Jahren Pause hat er wegen der Kinder sein Skateboard wieder rausgeholt. „Ich bin zwar nicht mehr so mutig wie früher, aber es klappt noch ganz gut, und macht vor allem richtig Spaß“, erzählt er. Felix (17) und Max (18) aus Königsbrunn feilen an ihren zackigen Sprüngen und Tricks mit dem Scooter. Dabei heben sie – getreu dem Motto – ab, fliegen durch die Luft und kommen den von der Decke schwebenden Planeten näher.

Auch eine Sturmtruppeneinheit von Star Wars tritt auf

Die Sturmtruppeneinheit der Star Wars Freunde Allgäu zauberte staunende Gesichter bei Kindern und auch leuchtende Augen bei einigen Erwachsen ins Gesicht. Und wenn Darth Vader seinen Helm nach oben schiebt, beantwortet er geduldig alle Fragen, und auch der eine oder andere Knopf an seiner Verkleidung darf gedrückt werden.

Den kompletten Aufbau zur Eröffnung am Freitag hat die Rampa Zamba Crew mit 30 ehrenamtlichen Jugendlichen nicht ganz pünktlich geschafft. Nur der Pumptrack war anfangs befahrbar. Jugendliche waren noch geschäftig am Schrauben und Bohren von Boxen und Rampen. Die teilnehmenden Kids bekamen jedoch so einen guten Eindruck, wie viel Arbeit und Mühe hinter dem Aufbau steckt. Zum großen Familientag am Samstag war jedoch dann alles fertig und zur Nutzung frei.

Zehn angemeldete BMX-Artisten starten neben der Halle

Beim „King of Dirt“ gleich neben der Eishalle beim Haupteingang zeigen zehn angemeldete BMX-Artisten spektakuläre Moves und Sprünge. Mit waghalsigen Salti, Flips sowie Rotieren um die Lenkerachse fesseln die Sportler die rund 100 Zuschauer aller Altersgruppen. Als Sieger, und somit King of Dirt, wurde Jonas Lindermaier aus Aichach von der Rampa Zamba Jury gewählt. Den zweiten Platz belegte der Königsbrunner Christian Halbritter.

Matrix-Chef Ralf Engelstätter war sehr zufrieden: „Wir bringen bei Rampa Zamba Kinder und Jugendliche zu sportlicher Aktivität, lassen sie Neues entdecken und ausprobieren und bieten ihnen eine attraktive Plattform, um sich zu treffen, auszutauschen und gemeinsam Spaß zu haben. Die Mischung macht’s.“

Noch bis zum 23. Juli ist der Rampa Zamba Funpark täglich ab 14 Uhr geöffnet. Es gibt eine Quiz-Night, Workshops, einen Brettspieltag, die Spieleshow Matrix gegen alle, Escape-Room sowie eine Abschlussparty. Alle Informationen dazu unter www.rampazamba.de.