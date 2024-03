Osterschnitzeljagd in der Königsbrunner Stadtbücherei

Plus Scherzfragen, Fehlersuche, Geheimschrift: Für Kinder und Familien gab es in Königsbrunn Stationen zum Raten und Rätseln.

Eine spannende Schnitzeljagd, rund um das Thema Ostern, gab es an der Königsbrunner Stadtbücherei zu erleben. Zur kostenlosen gemeinsamen Teilnahme war die ganze Familie eingeladen. Mithilfe eines Laufzettels galt es fünf Stationen abzulaufen. Je Station musste eine Frage aus den speziell hierzu gestalteten Schaufenstern, etwa beim Kulturbüro, dem Kino und der Chocolaterie Café Müller, beantwortet werden.

Mit dabei waren Scherzfragen, eine Fehlersuche und sogar eine Frage in Geheimschrift. Anschließend durfte aus den fünf Anfangsbuchstaben der gelösten Checker-Fragen das Lösungswort zusammengestellt werden. „Bereits um die Mittagszeit waren 120 Teilnehmer unterwegs, die meisten davon Kinder im Alter von vier bis acht Jahren“, freute sich Bücherei-Leiterin Hildegard Häfele. „Die ersten Besucher warteten schon vor 10 Uhr vor der Bücherei“.