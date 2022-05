In Königsbrunn kommt das Theaterstück "Heilig Abend" im Mai

Die Theatergruppe Dramalution steht in Königsbrunn für spannendes junges Schauspiel. Jetzt bringt die Gruppe ein Stück zu einem sehr aktuellen Thema auf die Bühne.

Der Aufführungstermin passt nicht ganz zum Titel, doch in Zeug gelegt hat sich die Schauspielgruppe "Dramalution" für ihre Premiere trotzdem. Im Jugendzentrum Matrix wird das Stück "Heilig Abend" von Daniel Kehlmann gezeigt. Doch auch wenn die Jahreszeit im Mai weit weg ist, ist die Thematik des inhaltlich anspruchsvollen Zwei-Personen-Stücks aktueller denn je. Premiere ist am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr, drei weitere Aufführungen folgen.

Ein Polizist, eine Terrorverdächtige und eine tickende Uhr – das ist der Rahmen des spannenden Schauspiel-Thrillers, der 2017 in Wien uraufgeführt wurde. Das Stück spielt am späten Heiligabend in gespielter Echtzeit. Die Philosophieprofessorin Judith wird auf dem Weg nach Hause verhaftet. Ihr wird vorgeworfen für diesen Abend einen Terroranschlag geplant zu haben. Der Polizist und Verhörspezialist Thomas hat nur noch wenig Zeit, um die bedrohliche Situation zu entschärfen.

Beim Theaterstück in Königsbrunn geht es um die Frage: Sicherheit oder Freiheit?

Doch wurde tatsächlich ein Anschlag geplant? Er weiß fast alles über die Tatverdächtige und setzt sie im Laufe des Verhörs - und mit abnehmender Zeit - immer brutaler unter Druck. Wer geht aus dem ungleichen Duell von Polizist und Professorin, von System und Systemkritik, von Rechtsstaatlichkeit und Revolution als Sieger hervor? Und wie steht es um das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit hierzulande? Ein Schlagabtausch zwischen zwei Protagonisten, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Jedoch haben beide auch Schwächen was ihnen Sympathie kostet.

Unter der Regie von Dieter Ungelehrt inszenieren die beiden 29-jährigen Hauptdarsteller Annika Bast und Georg Noll das packende Dialogstück, in dessen Mittelpunkt die Diskussion ideologischer Thesen steht und das Spannungsfeld globaler Thematiken voller Emotionen durchströmt.

Schauspielgruppe Dramalution wollte eigentlich vor Weihnachten auftreten

Bereits Weihnachten 2020 hatte Ungelehrt die Idee zur Inszenierung des Stücks, inspiriert und tief beeindruckt vom Fernsehfilm "Das Verhör in der Nacht", das nach Daniel Kehlmanns Theaterstück "Heilig Abend" verfasst ist. Mit dem dafür benötigten kleinen Ensemble von nur zwei Personen waren Proben auch während der Zeit der Corona-Beschränkungen möglich.

Zwei passende Künstler für die Rollen fand Ungelehrt schnell. Noll und Bast kennen sich schon seit ihrer Schulzeit und spielen seit Jahren bei der Theatergruppe Dramalution. Erste Proben zum Dialogstück fanden bei Ungelehrt in der Küche statt. Der ursprüngliche Aufführungstermin Weihnachten 2021 wurde auf Grund der damaligen geforderten Auflagen verschoben. Die Künstlergruppe steht also schon länger in den Startlöchern.

Aufführungen gibt es jeweils Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai sowie 28. und 29. Mai, jeweils um 20 Uhr im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix. Der Eintritt ist frei.