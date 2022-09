Königsbrunn

11:30 Uhr

Wie ein Verein aus Königsbrunn Bauernfamilien in Namibia hilft

Plus Ein Königsbrunner Ehepaar macht in Namibia Urlaub und lernt einen Farmer kennen. Herausgekommen ist bei der Begegnung ein Hilfsprojekt.

Von Ute Blauert

Anfang 2021, zu Beginn seines Ruhestands, fuhr der Königsbrunner Horst Erhardt zusammen mit seiner Frau Anne in einem Wohnmobil mehrere Monate lang durch Afrika. Auf seiner Reise kam er auch nach Namibia. Das Land ist bekannt für seine Wüsten Namib und Kalahari. Doch gibt es dort auch Regionen, in denen genug Regen fällt, um Ackerbau zu betreiben, und es gibt Savannen. Welche Wildtiere in den afrikanischen Savannen leben, weiß hierzulande fast jeder: Elefanten, Zebras, Giraffen oder Antilopen. Doch leben in dem weiten Grasland auch Menschen und betreiben Landwirtschaft. Gras, Büsche und die wenigen Bäume genügen für die Haltung von Schafen und Ziegen. Solange es ausreichend regnet oder Wasser aus Brunnen geholt werden kann, werden Gemüse und nahrhafteres Viehfutter angebaut.

