Lechfeld: Nachts heben Hubschrauber zu Übungsflügen ab

Zwei Wochen lang wird es rund um den Flugplatz auf dem Lechfeld auch bis in die Nacht hinein laut.

Vom 25. April bis 6. Mai üben Hubschrauber auf dem Flugplatz Lechfeld. In beiden Wochen von Montag bis Donnerstag bis 23 Uhr ist auch mit Nachtflügen zu rechnen, teilt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg mit. Der Grund dafür sind Ausbildungs- und Übungserfordernisse mit Flug- und Landetraining bei Dunkelheit.

Keine Flüge am Wochenende auf dem Flugplatz Lechfeld

Am Wochenende - von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, findet kein Flugbetrieb statt. Um welche Hubschrauber es sich handelt, teilte das Geschwader auf Nachfrage nicht mit.

Bei Fragen oder Beschwerden wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden.

