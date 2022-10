Ein schwieriges Jahr für Imker und Bienen im Augsburger Land

Plus Im Vergleich zur Durchschnittsernte in ganz Bayern wurde im Landkreis Augsburg weniger Honig geerntet.

Während die Bienen in Bayern in diesem Jahr deutlich mehr Honig gesammelt haben, fällt die Ernte im Augsburger Land heuer deutlich geringer aus. Rainer Holzapfel vom Imker-Bezirksverband rechnet durchweg mit steigenden Preisen beim Honig.