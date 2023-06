In Untermeitingen kann in drei Jahren viel passieren

Seit 2014 ist Simon Schropp Bürgermeister in Untermeitingen. In seiner Amtszeit hat sich in der Gemeinde einiges getan. Eine Wiederwahl kann er sich derzeit vorstellen.

Herr Schropp, wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Simon Schropp: Neben- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Ukraine, Energiekrise, angespannter Wohnungsmarkt. Viele Themen, die man im Rathaus direkt zu spüren bekommt, aber nur schwer lenken oder überhaupt beeinflussen kann. Verschuldet wurde dies durch äußere politische Einflüsse, aber auch die finanzielle und wirtschaftliche Situation in unserem Land. Nichtsdestotrotz meine ich, dass wir im Gemeinderat und in der Verwaltung mit allen Außenstellen und Verbänden einen guten Job gemacht haben. Die guten Ergebnisse konnten dank einer Zusammenarbeit sämtlicher politischer, haupt- und ehrenamtlicher Akteure sowie in gemeindeübergreifender Abstimmung erzielt werden.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Schropp: Die Fertigstellung der „Grünen Mitte“, der Baubeginn für das „soziale Zentrum“ mit Büro für die Caritas (unter anderem für die Nachbarschaftshilfe) und das Familienbüro Lechfeld für die St.-Gregor-Jugendhilfe. Als äußerst positiv empfand ich auch die ehrenamtliche Unterstützung bei der Bewältigung der Flüchtlingsaufnahme, zumal in Untermeitingen die ersten Kriegsflüchtlinge im Regierungsbezirk Schwaben überhaupt aufschlugen. Da gab es eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Ein starkes Signal ist auch, dass sich benachbarte Kommunen in vielen Themen unserer Zeit gemeinschaftlich auf den Weg machen.

Die Grüne Mitte bildet einen wichtigen Erholungsort für viele Untermeitingerinnen und Untermeitinger. Foto: Anna Mohl

Und auf welche Erfahrung hätten Sie verzichten können?



Schropp: Trotz des wachsenden Personalmangels in vielen Bereichen unserer öffentlichen Daseinsvorsorge wird immer noch mehr Bürokratie durch den Staat aufgebaut. Ich denke, dass ich hier einen guten Einblick habe, da ich vor meiner Bürgermeistertätigkeit im Rathaus in der Verwaltung tätig war und mittlerweile auf insgesamt 23 Jahre in der öffentlichen Verwaltung zurückblicken kann. Gute Ansätze zur Digitalisierung werden mit zu hohen Datenschutzanforderungen und Dokumentationspflichten nicht zu Ende gedacht. Da denke ich zum Beispiel an den digitalen Personalausweis, das Bürgerkonto, Vergabeverfahren, Genehmigungsverfahren und Ähnliches.

Welches Projekt, das bislang liegen geblieben ist, wollen Sie in den nächsten drei Jahren noch anpacken?



Schropp: Ungeduldig waren viele Akteure beim Erweiterungsbau der bestehenden Zweifachsporthalle an der Mittelschule. Doch das Warten hat sich gelohnt. So konnten die Zuschussgelder nochmals aufgestockt werden, und mit mittlerweile knapp fünf Millionen Euro wird dieses Großprojekt noch in diesem Jahr starten können. Ein lang ersehnter Wunsch der Sportlerinnen und Sportler geht in Erfüllung.

Die bestehende Zweifachsporthalle an der Mittelschule Untermeitingen soll erweitert werden. Foto: Anna Mohl

Im Heimat-Check unserer Zeitung hat Untermeitingen sehr gute Noten bekommen. Allerdings sahen die Teilnehmenden noch Potenzial beim ÖPNV-Angebot und dem Kultur- und Freizeitangebot. Auch beim Verkehrsaufkommen kamen Klagen – zu schnell, zu unsicher für Fußgänger und Radfahrer. Was können Sie als Kommunalpolitiker tun, um hier gegenzusteuern?



Schropp: Wir konnten einige Fortschritte erzielen, zum Beispiel beim ÖPNV: Ab September übernimmt der AVV die freigestellten Schülerverkehre, wodurch flächendeckend On-Demand-Verkehre im Raum Lechfeld und Schwabmünchen eingeführt werden. Wir erhalten mehr Buskilometer – durch neue Tarifmodelle dürfte das zu einem deutlich besseren Angebot führen. Im Kultur- und Freizeitsektor ist in Untermeitingen und gemeindeübergreifend zudem viel geboten. Auch durch den Verkehrsausschuss wurde vieles bewegt: Fahrradangebotsstreifen und eine Verlängerung mit Querungshilfe bei der Lechfelder Straße folgen, Kreuzungsumbauten im Bereich Schlossberg/Fuggerstraße und am Ortseingang sind auf den Weg gebracht. Tempo 30 wurde punktuell ausgeweitet, und die Gemeinde ist der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ beigetreten, um mehr Handlungsspiel auf Kreis- und Staatsstraßen zu bekommen. Auch der AK „Fahrradfreundliches Untermeitingen“ hat einiges umgesetzt und initiiert.

Werden Sie in drei Jahren wieder fürs Bürgermeisteramt kandidieren oder sind Sie schon amtsmüde?



Schropp: In einem vermeintlich überschaubaren Zeitraum von drei Jahren kann viel passieren. Nach derzeitigem Stand kann ich mir eine erneute Kandidatur vorstellen.

Zur Person: Simon Schropp (CSU) ist seit 2014 Bürgermeister von Untermeitingen. Mit rund 7400 Einwohnern bildet die Gemeinde den Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld, der größten Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Augsburg. Der Untermeitinger war vorher viele Jahre in der Verwaltung im Rathaus tätig.