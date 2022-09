Auf dem Oktoberfest in Langenneufnach ist Tracht angesagt

Plus Vor allem die jüngeren Gäste der kleinen Wiesn in den Stauden tragen Lederhose und Dirndl. Auf welche Feinheiten sie genau achten.

Drei Tage lang wurde im Festzelt in Langenneufnach gefeiert. Das Oktoberfest, wieder routiniert vom Musikverein organisiert, war mit gesamt rund 2000 Gästen gut besucht. Auch wenn es draußen eher kühl war, im Festzelt herrschte gute Stimmung und die Besucher feierten zu Blasmusik sowie zu Rock- und Popmusik. Viele von ihnen standen auf den Bänken und klatschten, die meisten von ihnen in Tracht.