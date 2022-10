Beim Bayerischen Abend in Langenneufnach gibt es Humor und Musik

Der Musikverein veranstaltet den Abend mit einem besonderen Gast am 5. November.

Zünftige Musik, humorvolle Einlagen und bayerische Spezialitäten gibt es beim Bayerischen Abend in Langenneufnach, zu dem der Musikverein am Samstag, 5. November, einlädt. Beginn ist um 20 Uhr in der Turnhalle der Grundschule.

Als besonderen Gast hat der Musikverein den Gstanzlsänger und Liedermacher Josef "Bäff" Piendl aus der Oberpfalz eingeladen. Daher erwartet die Gäste ein gemütlicher Abend mit einer Mischung aus Auftritten der Musikkapelle und dem Humoristen Piendl. Die Musiker und Musikerinnen spielen unter der Leitung ihrer Dirigentin Christina Hampp traditionelle Blasmusikstücke wie "Tiroler Holzhackerbuam" und "Aber d' Ochsn treib i net aus" sowie Polkas. Kurze, musikalische Showeinlagen sollen die Gäste zudem unterhalten.

Lieder, Witze und Gstanzl in Langenneufnach

Piendl, der bereits mehrfach im Fernsehen zu sehen war, sorgt mit humorvollen Liedern, Witzen und Gstanzl für Stimmung an diesem Abend. Unter Gstanzl versteht man eine bayerische-österreichische Liedform. "Ursprünglich war der Auftritt der Gstanzl-Sängerin Renate Maier für diesen Abend geplant. Da sie aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, haben wir nun Josef Piendl eingeladen", erklärt Zweite Vorsitzende Roswitha Haas. "Da zu einem bayerischen Abend auch Trachten dazu gehören, würden wir uns freuen, wenn viele Gäste in Tracht kommen."

Turnhalle wird herbstlich dekoriert

In der Turnhalle, die vom Musikverein passend herbstlich-bayerisch dekoriert wird, werden Tische und Stühle aufgestellt, sodass die Gäste während der Veranstaltung mit typisch bayerischen Schmankerln bewirtet werden können. Der Bayerische Abend findet heuer bereits zum zweiten Mal statt, nachdem die Premiere vor drei Jahren bei den Gästen gut angekommen ist. Der Eintritt kostet sieben Euro.