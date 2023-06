Langenneufnach

06:00 Uhr

Bilanz zur Halbzeit: "Bin mit Freude und Begeisterung Bürgermeister in Langenneufnach"

Plus Es ist Zeit, Halbzeitbilanz in den Rathäusern zu ziehen. Auch Langenneufnachs Bürgermeister Gerald Eichinger blickt auf seine bisherige Amtszeit zurück.

Von Karin Marz

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Gerald Eichinger: In den letzten drei Jahren wurden begonnene Projekte wie unter anderem der Erweiterungsbau des Kinderhauses, die Eröffnung des Supermarktes und die Schaffung von notwendigen ökologischen Ausgleichsflächen zu Ende gebracht. Zusätzlich haben wir eine Be- und Entlüftungsanlage in der Grundschule eingebaut, einen Platz an der Neufnach errichtet und auf geänderte Bestattungswünsche reagiert. Unsere Vereine haben einen maßgeblichen Anteil an der Lebendigkeit des Gemeindelebens. Die Verantwortlichen haben alles darangesetzt, die Tätigkeiten ihrer Vereine in bisheriger Stärke wieder aufleben zu lassen.

Das erweiterte Kinderhaus St. Martin wurde im vergangenen Jahr eingeweiht. Foto: Karin Marz

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Eichinger: Der Gemeinderat plante in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern konstruktiv die Zukunft der Gemeinde – bereit, Neues anzugehen, ohne das Bewährte aus den Augen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen