Das Spielmobil kommt nach Langenneufnach

Am 1. Juli bietet der Kreisjugendring gemeinsam mit Vereinen einen Nachmittag für Kinder – vor allem auch für Geflüchtete aus der Ukraine.

Einen Familiennachmittag mit Spiel, Spaß und Begegnung gibt es am Freitag, 1. Juli, in Langenneufnach. Von 15 bis 18 Uhr steht auf dem Sportplatz an der Grundschule Langenneufnach (Rathausstraße) das Spielmobil des Kreisjugendringes, und mehrere Betreuer sorgen für ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder. Unter anderem wird auch ein Batik-Workshop angeboten, für den die Kinder alte, helle Kleidungsstücke mitbringen sollen.

Eingeladen sind alle Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Begleitpersonen. Gezielt wurden auch Kinder ukrainischer Flüchtlinge eingeladen, denn die Veranstaltung wird im Rahmen des Projekts „Freilig sind wird da!“ durchgeführt. Hinter dem Angebot steht der Kreisjugendring Augsburg-Land mit dem Obst- und Gartenbauverein, dem Bayerischen Roten Kreuz Langenneufnach sowie dem Schützenverein Hubertus

Abwechslung vom schwierigen Alltag

Bürgermeister Gerald Eichinger sieht das Angebot des Kreisjugendringes als eine willkommene Abwechslung vor allem für die ukrainischen Kinder, die dadurch ein wenig Ablenkung vom schwierigen Alltag erfahren und gemeinsam mit anderen Kindern einen Nachmittag verbringen können. „Als das Angebot des Kreisjungendrings kam, habe ich daher sofort zugesagt“, so Eichinger. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt Kaffee und Kuchen und ab 17 Uhr wird gemeinsam gegrillt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Turnhalle verlegt.

