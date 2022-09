Er baut von Langenneufnach aus den VW unter den Pferdekutschen

Plus Gerhard Söllner aus Langenneufnach ist ein gefragter Spezialist für Gefährte, die zu Mensch und Pferd passen.

Seit 40 Jahren baut Gerhard Söllner Pferdekutschen. In allen Größen, Farben und Formen können seine Kunden das passende Gefährt für ihre Bedürfnisse und die ihrer Pferde bestellen. Der 75-Jährige beliefert von Langenneufnach aus Kutschenliebhaber in ganz Deutschland.