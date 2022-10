In Langenneufnach wird nachts die Straßenbeleuchtung gedimmt

Nicht nur Energie muss die Gemeinde einsparen. Zu welchen Themen sich die Bürger noch zu Wort meldeten.

Die Gemeinde Langenneufnach muss sparen. "Wir hoffen, dass wir dadurch heuer das Haushaltsjahr mit einer schwarzen Null abschließen können", sagte Bürgermeister Gerald Eichinger während der Bürgerversammlung. Der Grund dafür ist vor allem der deutlich zu erwartende Rückgang an Gewerbesteuer. Kalkuliert hat die Gemeinde mit 1,4 Millionen Euro. Erhalten wird sie voraussichtlich aber mit 740.000 Euro nur gut die Hälfte. Auf Nachfrage aus den Zuhörern erklärte Eichinger, dass der ortsansässige Stuhlhersteller wegen Lieferschwierigkeiten seiner Lieferanten die Produktion zurückgefahren habe.

Strapaziert wird die Gemeindekasse auch durch die Erweiterung des Kinderhauses St. Martin. Eichinger erklärte, dass die Gemeinde für die Baukosten in Höhe von mehr als vier Millionen Euro in Vorausleistung gehen musste und die Zuschussgelder nur häppchenweise fließen würden. Bis jetzt seien 1,45 Millionen Euro eingegangen. Auch der Schuldenstand belastet die Gemeindekasse. Dieser beträgt derzeit 1,75 Millionen Euro. Mit höheren Einnahmen als kalkuliert rechnet hingegen die Gemeinde durch den Einkommensteueranteil in Höhe von 1,150 Millionen Euro sowie Grunderwerbsteuer in Höhe von 60.000 Euro.

Gemeinde will Energie sparen

Eichinger berichtete, dass sich der Gemeinderat entschlossen habe, die Straßenbeleuchtung in der Zeit von 21 bis 6 Uhr um die Hälfte zu dimmen, um Energie einzusparen. Zudem werden derzeit Angebote eingeholt, um auf gemeindlichen Gebäudedächern jeweils eine Photovoltaikanlage zu installieren. Von Freiflächenphotovoltaik hielt Eichinger hingegen nicht viel, da es den Landwirten zu viel Flächen wegnehme. Da sich die Gemeinde auch über weitere Möglichkeiten zur Energieerzeugung Gedanken machen müsse, sprach Eichinger über die Vor- und Nachteile sowie über die Möglichkeiten, Windkraftwerke im Gemeindebereich zu errichten. Dieses Thema beschäftigte auch die Gäste. Ein Bürger behauptete, dass Windkraftwerke das Stromnetz instabil machen und zu viel Ressourcen verschwendet würden sowie die Lärmbelästigung störend sei. Vorteilhafter sah er Blockheizkraftwerke mit alternativen Brennstoffen. Dagegen sprach sich aber ein anderer Bürger aus, der Blockheizkraftwerke als nicht effektiv bezeichnete.

15 Bilder 15 Tipps zum Stromsparen im Haushalt

Neues Baugebiet westlich der Wörishofener Straße II

Zu wenig Interesse an einer geplanten Nahwärmeversorgung im neuen Baugebiet zeigten offenbar künftige Grundstücksbesitzer im neuen Baugebiet. Diese werde jetzt nicht umgesetzt, informierte Eichinger. Bevor das Baugebiet nun ausgewiesen werden kann, müssen noch die eingegangenen Stellungnahmen abgewägt und Gutachten durch ein Ingenieurbüro erstellt werden. Näher ging Eichinger auf die Wortmeldung einer Zuhörerin ein. Sie bat um Planungsänderung der Zufahrtsstraße in das neue am Hang liegende Baugebiet, das gegenüber ihrem Grundstück errichtet werden soll. An ihrem Anwesen entstanden bereits in der Vergangenheit Wasserschäden durch Überschwemmungen nach Starkregen. Eichinger stellte klar, dass bauliche Maßnahmen ergriffen würden, um eine Ableitung von Oberflächenwasser vom Baugebiet auf ihr Grundstück zu verhindern. Die Lage der bestehenden Staatsstraße, die zwischen dem geplanten Baugebiet und ihrem Grundstück liege, könne Eichinger allerdings nicht verändern. Das sich auf der Staatsstraße sammelnde Wasser sei verantwortlich, so die Zuhörerin, dass ihr Grundstück bei Starkregen überflutet werde.

Nachgefragt hat ein Langenneufnacher, warum der Erlebnisplatz an der Neufnach errichtet wurde. Er werde seiner Meinung nach bisher zu wenig genutzt. Eichinger erläuterte, dass Kinder dort die Möglichkeit haben, Wasser spielerisch und ohne vorgefertigtes Spielzeug zu erkunden. Zudem verfüge der Platz über eine Kneippanlage und biete auch für Erwachsene Erholung. Dafür habe der Bürgermeister bereits viele positive Rückmeldungen erhalten und der Platz werde seiner Meinung nach regelmäßig genutzt.

Lesen Sie dazu auch

Zweifel an Fahrgast-Berechnung

Die Berechnung der möglichen Fahrgastzahlen für die Reaktivierung der Staudenbahn interessierte ein Bürger, da er Zweifel an der Richtigkeit habe. Eichinger erwiderte, dass diese Berechnungen zwar kompliziert, aber gemäß eines Wirtschaftlichkeitsgutachten rechtmäßig seien. Dieses werde derzeit an das Bundesverkehrsministerium zur Prüfung weitergeleitet. Andere Bürger baten um einen Rückschnitt von Bäumen an der Straße und machten auf die Gefahr eines ausgehöhlten Baumes aufmerksam, der allerdings als Naturdenkmal gilt. Zudem wurde der Wunsch auf bauliche Änderung eines bestehenden Rückhaltebeckens laut.

Langenneufnach in Zahlen: