Musikverein Langenneufnach lädt ein zur Wiesn in den Stauden

In Langenneufnach wird vom 23. bis 25. September gefeiert. Der Musikverein organisiert das Oktoberfest. Das ist am Festwochenende alles geboten.

Zwei Jahre fiel in Langenneufnach das Oktoberfest aus. Heuer darf es wieder stattfinden: Vom 23. bis 25. September veranstaltet der Musikverein Langenneufnach das Oktoberfest im beheizten Festzelt auf dem Bahnhofsgelände und verspricht gute Stimmung, zünftige Musik und Schmankerl.

Enorme Preissteigerungen treffen auch die Oktoberfest-Veranstalter in Langenneufnach

Zweite Vorsitzende Roswitha Haas ist dankbar, dass sie und das Organisationsteam nach der Zwangspause wieder viele Helfer für das Fest gefunden haben. "Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich." Einschränkungen müssen sie aber trotzdem hinnehmen. "Da wir nicht genügend Bedienungen gefunden haben, müssen sich am Sonntagnachmittag für zwei Stunden die Gäste ihre Getränke selber holen. Da geht es uns leider nicht anders als vielen anderen Veranstaltern auch." Gleichzeitig spüren die Verantwortlichen auch die enormen Preissteigerungen. "Egal ob Miete für das Festzelt, Heizkosten, Getränke oder Lebensmittel – die Preise sind deutlich gestiegen. Wir haben trotzdem unsere Verkaufspreise so kalkuliert, dass sie familienfreundlich sind", so Haas.

Das Programm des Oktoberfests in Langenneufnach in Kürze

Eröffnet wird das Oktoberfest am Freitagabend um 19.30 Uhr mit den Böllerschützen sowie einem Bieranstich durch Bürgermeister Gerald Eichinger. Zur Unterhaltung spielt an diesem Abend, der den Betrieben und Vereinen gewidmet ist, die Musikkapelle aus Mindelzell, und es wird der örtliche Maibaum verlost. Eingeladen sind nicht nur Betriebs- und Vereinsangehörige, sondern alle Besucher. Mit einem Partyabend geht es dann am Samstag ab 20 Uhr weiter. Die Band Solid Age verspricht gute Stimmung mit Pop- und Rockmusik. Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin sowie einem Kirchenzug zum Festzelt, in dem die Musikkapelle Langenneufnach zum Weißwurstfrühschoppen spielt. Während des Familiennachmittags unterhalten die Kinder des Kinderhauses St. Martin mit verschiedenen Tänzen, und es gibt Kaffee und Kuchen von den Mitgliedern des Roten Kreuzes Langenneufnach. Den Festausklang übernimmt am Abend die Musikkapelle Walkertshofen.

