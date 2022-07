Neues Feuerwehrfahrzeug für Langenneufnach wird heiß diskutiert

Die Feuerwehr Langenneufnach wünscht sich ein herkömmliches HLF, das Landratsamt favorisiert ein Fahrzeug zur Waldbrandbekämpfung.

Langenneufnachs Bürgermeister Gerald Eichinger und Kommandant Klaus Brecheisen machten die Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Fahrzeug LF8/6 aus dem Jahr 1994 zum Top-Thema der jüngsten Feuerwehr-Dienstversammlung.

Bürgermeister, Gemeinderat und Feuerwehrführung haben ein HLF 10 mit Seilwindenanbau zum Preis von rund 400.000 Euro ins Auge gefasst. Ob das Landratsamt Augsburg den geplanten Zuschuss von etwa 85.000 Euro bewilligt, ist noch nicht geklärt. Das Landratsamt würde es begrüßen, wenn sich die Gemeinde ein Fahrzeug anschaffen würde, das auf Waldbrandbekämpfung spezialisiert ist. Diesem Wunsch möchten die Gemeindevertreter jedoch nicht nachkommen.

Spezialfahrzeug wäre teurer in der Anschaffung für Langenneufnach

Zum einen ist ein solches Fahrzeug mit rund 600.000 Euro wesentlich teurer. Zum anderen zeigt die Einsatzstatistik des Kommandanten Klaus Brecheisen klar auf, dass die Feuerwehr überwiegend zu Einsätzen mit technischer Hilfeleistung ausrückt. Dazu eigne sich das HLF10 besser als ein Fahrzeug zur Waldbrandbekämpfung, so der Kommandant. Zu diesem Thema gab es bereits Treffen mit Vertretern des Landratsamtes. Die Gespräche seien zum Teil recht hitzig gewesen, so Klaus Brecheisen. Die Gemeinde hat letztendlich jetzt den Zuschussantrag für das HLF 10 bei der Behörde gestellt. Kreisbrandinspektor Günter Litzel empfahl dem Kommandanten und der Gemeinde, bei der Beschaffung des Fahrzeuges auf altbewährte Technik zu setzen.

Weiteres Thema der Dienstversammlung war die Alarmierung über die Handy-App "Alamos". Diese haben nahezu alle der 74 aktiven Feuerwehrmitglieder auf ihren Smartphones. Nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniere die Alarmierung jetzt zuverlässig. Bürgermeister Eichinger als Rettungssanitäter und Arzt Dr. Wolfgang Eber werden ebenfalls über diese App alarmiert und können somit schnell vor Ort sein.

Ehrungen für verdiente Mitglieder der Feuerwehr

Am Ende der Dienstversammlung wurden Thomas Knoll und Christian Mayr für 25 Jahre aktiven Dienst, Karl Seitel für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst, geehrt. Sie erhielten vom Bürgermeister eine Urkunde sowie eine Medaille der Gemeinde.

Lesen Sie dazu auch

In der anschließenden Generalversammlung des Feuerwehrvereins berichtete Vorsitzender Klaus Bronner von vielen abgesagten Veranstaltungen. Das Vereinsleben kam coronabedingt nahezu zum Stillstand. Wichtige Vereinsthemen wurden in den abgelaufenen Jahren über Whatsapp abgewickelt. Lediglich die Jugendfeuerwehr wagte im vergangenen Herbst ein Hüttenwochenende in Österreich, von dem alle Teilnehmer wieder gesund nach Hause kamen. Am Ende der Versammlung wurden Florian Brecheisen und Wolfgang Baur für 30 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt, Martin Kleber sogar für 50 Jahre. Sie erhielten die Vereinsnadel in Silber, beziehungsweise in Gold. (AZ)