Experten empfehlen Rückhaltemulden als Schutz vor Überschwemmungen

Plus Nach dem Hochwasser im vergangenen Jahr haben Experten haben den Gemeinderäten in Langenneufnach verschiedene Möglichkeiten erklärt. Warum es noch keine Entscheidung gibt.

Fast genau ein Jahr ist es her: Etliche Grundstücke waren in Langenneufnach im vergangenen Jahr stark von Überschwemmungen durch Starkregen betroffen und beschädigt worden. Deshalb ließ die Gemeinde eine Planung erstellen, wie dieses Problem künftig vermieden werden kann.