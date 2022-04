25 Tonnen Hilfsgüter für Rumänien gehen auf die Reise

Plus Beim "Rumänien-Sammeltag" in Langenneufnach herrschte großer Andrang. Heuer werden auch Ukraine-Flüchtlinge unterstützt.

Bis unters Dach gepackte Fahrzeuge und voll beladene Anhänger hatten jüngst nur ein Ziel: Den Betriebshof der Firma Topstar im Langenneufnacher Gewerbegebiet. Dort sammelte die Rumänienhilfe Stauden wieder Hilfsgüter.