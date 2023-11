Langerringen

06:00 Uhr

Gemeinderat Langerringen ebnet den Weg für die Freizeitanlage

Plus Der Gemeinderat Langerringen beschließt Befreiungen vom Bebauungsplan für die Sport- und Spielhalle mit Kino und für eine Mountainbikebahn.

Von Hieronymus Schneider

Im Gewerbegebiet Nord in Langerringen soll eine Freizeitanlage mit Sport- und Spielhalle, Fitnessräumen, Kino und Hostel mit Tiefgarage und Außenanlage entstehen (wir berichteten). Wegen der Größe des Projekts sind aber Befreiungen vom bestehenden Bebauungsplan und der Stellplatzsatzung erforderlich. Der Gemeinderat ebnete dem Vorhaben in der aktuellen Sitzung nun den Weg und erteilte die Befreiungen einstimmig. So müssen die Stellplätze in der Tiefgarage nicht 5,50 Meter, sondern nur fünf Meter lang sein. Dafür sind die Trassen zur Anfahrt etwas breiter. Insgesamt sind mit den oberirdischen Flächen 200 Autoabstellplätze vorgesehen. Die Grundstücksfläche für die Anlage an der Straße „Am Römergut“ beträgt etwas mehr als 9.700 Quadratmeter. Der Betrieb eines Kinos wurde als Ausnahme von der Art der baulichen Nutzung zugelassen und die Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe um 4,50 Meter auf rund 19 Meter im höchsten Gebäudeteil des dritten Obergeschosses bei abweichender Dachneigung abgesegnet. Für die Außenanlagen darf der Bauherr von den Festsetzungen des Pflanzgebots abweichen, weil er dafür einen Ausgleich im Freiflächenplan vorsieht. Auf die abschnittsweise Fassadenbegrünung wurde verzichtet. Dem eingereichten Bauantrag wurde zugestimmt und die Erteilung der Baugenehmigung befürwortet.

Pumptrackanlage in Langerringen ist bereits im Bau

Ein weiteres Freizeitprojekt ist am Sportgelände bereits weit fortgeschritten. Der Bau einer Spezial-Mountainbikebahn (Pumptrack) wurde von einer Privatinitiative vorangetrieben und unter dem Dach des Sportvereins SpVgg Langerringen angesiedelt. Inzwischen haben bereits umfangreiche Erdbewegungen am Sportgelände im Bereich des Schlittenberges stattgefunden.

