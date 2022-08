Hat Langerringen ein Ratten-Problem?

Ratten machen in Langerringen Probleme. An der Hiltenfinger Straße klagen Anwohner und Tierhalter über vermehrten Befall durch die ungeliebten Nager.

Johann Gerneth kann es nicht fassen: Auf seinem Grundstück huschen immer wieder Ratten herum.

Der 86-Jährige wohnt seit etwa drei Jahren in einem kleinen Haus am Ortsausgang der Hiltenfinger Straße nicht weit vom Riedweilergraben entfernt. In dem etwa 1300 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich ein von Natursteinen auf einem Hügel umsäumter Teich mit Goldfischen und ein Hühnerstall. "In diesem Frühjahr haben wir einen vermehrten Rattenbefall. Wenn wir auf der Sitzecke am Teich sitzen, kommen die Ratten aus allen Ecken und Erdlöchern unter den Steinen hervor, krabbeln ungeniert über den Zaun, schwimmen durch den Teich und kriechen unter den Hühnerstall. In den aufgestellten Fallen sind fast jeden Tag Ratten drin", sagt Gerneth. Eine besonders unangenehme Entdeckung machte er kürzlich in der Küche hinter der Spülmaschine.

Langerringen: Katze schleppt ständig Nager an

Dort hatte sich eine Ratte mit Brotvorrat versteckt, die er dann mit einer Falle erlegte. Auch Gerneths Nachbar habe schon an die hundert Ratten mit Fallen gefangen und dessen Katze schleppe immer wieder welche an. Die Gemeindeverwaltung wurde über den Befall informiert und beauftragte das Vertragsunternehmen Hawlik & Hawlik aus Gablingen mit der Schädlingsbekämpfung. Von dieser Firma wurden Fallen und Gift zur Verfügung gestellt.

In der Küche hinter der Spülmaschine wurde diese Ratte gefangen. Foto: Johann Gerneth



Von Giftauslagen wollen die Anwohner aber wegen der Gefährdung für Wildvögel und Katzen absehen. Bürgermeister Marcus Knoll nimmt die Sache sehr ernst und appelliert an die Bürger, jeden Befall sofort der Gemeinde zu melden und nicht zu warten, bis der turnusmäßige Aufruf im Gemeindeblatt und den amtlichen Bekanntmachungen erscheint. Simon Hawlik erklärte, dass seine Firma derzeit etwa hundert Aufträge zur Rattenbekämpfung habe und Langerringen kein besonderer Einzelfall sei.

Ratten sollten keine Nahrung finden

Da sich die Tiere dort breitmachen, wo es genügend Nahrungsquellen und Nistgelegenheiten gibt, sollte insbesondere kein Vogel-, Hühner- oder Kaninchenfutter im Freien gelagert werden. "Das zieht die Nager magisch an und auch Plastiksäcke sind für sie kein Hindernis", sagt Hawlik. Bei einem ähnlichen Befall im Ortsbereich von Kellmünz stellte der dortige Bürgermeister Michael Obst fest: "Wenn man den Nagern die Lebensgrundlage durch vorbeugende Maßnahmen entziehe, könne eine dauerhafte Ansiedlung verhindert werden. Wichtig sei, dass Menschen keinesfalls Lebensmittel durch die Toilette in die Kanalisation spülen. Komposthaufen seien ebenfalls regelrechte Magnete für Ratten, da sie darin ganzjährig optimale Lebensbedingungen haben."

Das eindeutigste Indiz sei Rattenkot und beißender Ammoniakgeruch. Da Ratten immer die gleichen Laufwege bevorzugen, können auch Abnagungen am Rand dieser Wege Hinweise geben. Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie sonstige Verpflichtete seien im Ortsinnenbereich für die Rattenbekämpfung laut Gesetz in eigener Verantwortung und auch auf eigene Kosten verantwortlich, fügte Obst hinzu. In Langerringen vermittelt die Gemeinde laut Bürgermeister Marcus Knoll den Einsatz der Schädlingsbekämpfer.