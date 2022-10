Neue Kunstwerke aus dem Automaten von Langerringer Hobbykünstlern

Die dritte Edition kleiner Kunstwerke im Format einer Zigarettenschachtel ist jetzt in Langerringen zu haben.

Der Kleinkunstomat, den die Gallusfrauen im Juni 2021 an der Wand des Gemeindezentrums installiert haben, wird gut frequentiert. Nun konnte Regina Hinz schon die dritte Füllung des mit künstlerischem Design aufgehübschten ehemaligen Zigarettenautomaten präsentieren. Wieder haben sich neun Langerringer Hobbykünstler gefunden, die kleine Kunstwerke im Zigarettenschachtelformat schufen, um die Fächer des Kleinkunstautomaten zu bestücken. Das zehnte Fach bleibt wieder dem kunterbunten Kinderkram vorbehalten, welchen die Gallusfrauen selbst in die kleinen Schachteln packten.

"Es sollen bewusst keine Profiwerke oder Abdrucke von Werken berühmter Künstler enthalten sein. Vielmehr wollen wir die im Dorf vorhandene Kreativität und kunsthandwerkliche Fertigkeit fördern und zum Vorschein bringen", sagte Regina Hinz bei der Vernissage der dritten Edition. Die Schwierigkeit für die Hobbykünstler liegt im Format, denn die Exponate müssen in eine extra angefertigte Pappschachtel in der Größe einer Zigarettenpackung passen und davon sollen 20 Stück produziert werden.

Im Fach "Lord extra" gibt es Botschaften an Gott

"Praktisch vernäht" heißt das erste Fach mit kleinen Täschchen, welche Luise Starkmann genäht hat. Altbürgermeister Konrad Dobler sammelte Fotos auf seinen frühmorgendlichen Joggingrunden und Spaziergängen, versah diese Morgenstimmungen mit kurzen Texten und faltete sie in die Schachteln im Automatenfach "Morgenstund". Bildbändchen in Acryl fertigte Gabi Ammann als Geschenkanhänger und im Fach nebenan befinden sich die "Schutzengel to Go" von Jasmin Baumgartner. Botschaften von und nach oben zu Gott hat Katja Hörsgen in Gedichtform gefasst und ihr Fach "Lord extra" genannt. Dieses Fach mit dem englischen Wort für Gott soll dauerhaft bleiben. "Der evangelische Pfarrer Andy Gatz hat schon Interesse für die nächste Ausgabe signalisiert", sagte Regina Hinz.

Marion Vogt sammelt gerne Steine bei ihren Wanderungen in den Bergen. Nun hat sie einige davon nach der Schachtelgröße ausgesucht und mit bunten Punkten verziert im Fach "Bunte Meilensteine" für alle zugänglich gemacht. "Besondere Orte" nannte Markus Merz sein Fach mit Motiven aus Natur, Bergen und alten Dorfansichten, die er wie eine Ziehharmonika gefaltet hat. Wer kleine Geschenkanhänger braucht, findet diese rund um die Uhr im Fach "Angebandelt", handgefertigt von Brigitte Engelhardt. Winfried Hunscheid sägte kleine Engel aus Holz aus und steckte sie in die Minischachteln, wo sie als "Goldige Beisteher" auf dem Weg mitgenommen werden können.

Vier Euro kostet ein Kunstwerk aus dem Langerringer Automaten

Für vier Euro in Münzen können die kleinen Kunstwerke aus dem Automaten gezogen werden. Der Erlös wird wieder in Kulturveranstaltungen investiert, zu denen dann die daran beteiligten Künstler mit ihren Partnern freien Eintritt haben und zu einem Getränk eingeladen werden. Der Kleinkunstomat soll zweimal jährlich neu bestückt werden, also können schon jetzt Ideen gesammelt und neue Kreationen erschaffen werden.