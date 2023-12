Theater beim Langerringer Burschenverein: Wohin mit der Leiche?

Der Dreiakter „Mord im Hühnerstall“ des Langerringer Burschenvereins ist noch bis zum Dreikönigstag auf der Bühne im Gemeindezentrum zu sehen.

Die Theatergruppe des Katholischen Burschenvereins (KBV) hat sich wieder ein unterhaltsames Stück für die Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig ausgesucht. Nach der Kindervorstellung und der Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es noch sechs weitere Vorstellungen im Langerringer Gemeindezentrum. Zur Aufführung kommt der Dreiakter „Mord im Hühnerstall“ von Regina Rösch.

Und darum geht es in der ländlichen Komödie. Junggeselle Alfons Zipperich (gespielt von Manfred Reute) ist ein Mann in den besten Jahren. Er schuftet tagsüber bis zur Erschöpfung im Finanzamt. Bestens versorgt wird er von seiner ebenfalls ledigen Schwester Lisbeth (Monika Graßl). Falls Lisbeth einmal nicht nach seiner Pfeife tanzt, setzt er deren Liebling, den Hahn Otto, als sein bestes Druckmittel ein. Als in der Pension, die Lisbeth betreibt, zwei weibliche Feriengäste auftauchen, kommen Alfons und sein bester Freund Karl-Josef (Robert Lindorfer), der stets von seiner Schwester Sophie (Eva Ringler) überwacht wird, in den zweiten Frühling.

Geldgierige Frauen

Doch die beiden Damen, die schöne Agathe und die noch schönere Sabine (gespielt von Hannah Schlupp und Luisa Mayr), haben es nur auf das Geld der beiden „Ladenhüter“ abgesehen. Als diese dann mit den beiden Schönen ausgehen, sitzen Lisbeth und Sophie als Tannenbäumchen getarnt im Hof, um deren Rückkehr in der Nacht zu erwarten und das Schlimmste zu verhindern. Doch in dieser Nacht läuft einiges ganz anders als erwartet. Nach einer heftigen Auseinandersetzung im Hühnerstall bleibt eine Leiche zurück – Alfons! Doch wer ist der Mörder? Und wohin mit der Leiche? Lisbeth und Sophie sind mit den Nerven am Ende, droht ihnen doch für den „Mord im Hühnerstall“ der Frauenknast.

Es gibt immer mehr Verdächtige

Der Dorfpolizist Leo Schnapper (Dominik Bihler) greift ein und wird von den ebenfalls in der Pension weilenden Kriminalern Horst Derrik (Bernhard Graßl) und Harry Kleiner (Hans Baumgartner) fachkundig unterstützt. Das Auftauchen von Alfons Zwillingsbruder Max (Manfred Reute in Doppelrolle), trägt nicht dazu bei, Lisbeth und Sophie zu beruhigen. Der Kreis der Verdächtigen erhöht sich von Minute zu Minute. Der Druck der Ermittler wächst und sämtliche Verstecke für die Leiche erweisen sich als völlig ungeeignet. Als man schließlich glaubt, die Leiche sicher versteckt zu haben, nehmen die Ermittlungen eine ungeahnte Wende. Denn Finanzbeamte halten mehr aus, als man allgemein denkt. In die Handlung, zu deren reibungslosen Ablauf auch Alexandra Simon und Tobias Mielke im Souffleurkasten beitragen, wurden wieder einige lokale Bezugspunkte zu Langerringen und Gennach eingebunden.

Die weiteren Termine

Die weiteren Theaterabende sind am 29. und 30. Dezember (Freitag und Samstag) und dann im neuen Jahr am 2., 4., 5. und 6. Januar jeweils um 19 Uhr im Gemeindezentrum. In den Pausen bietet der Burschenverein Getränke und Snacks an. Karten können bei Familie Graßl täglich zwischen 19 und 20 Uhr telefonisch unter der Nummer 08232/73739 reserviert oder noch an der Abendkasse erworben werden.

