100 Läuferinnen und Läufer bei den Kreismeisterschaften

In Wehringen fanden die Kreiswaldlaufmeisterschaften statt. Die meisten Starterinnen und Starter gab es bei den jüngeren Altersgruppen.

Rund 100 vorwiegend junge Läuferinnen und Läufer zog es zu den Kreiswaldlaufmeisterschaften für Mittel- und Nordschwaben nach Straßberg. Für die vielen Buben und Mädchen diverser Vereine wurde dieser Sonntagvormittag mit ihren Trainern, Eltern und Geschwistern zu einem Familienfest. Enttäuschend war die schwache Teilnehmerzahl bei den Erwachsenen.

Natürlich war die Veranstaltung auch für die Nachwuchsathleten der hiesigen Leichtathletikvereine eine gute Gelegenheit, ein letztes Mal im Jahr 2022 ihren Trainingsfleiß in Meistertitel umzumünzen. Mit enormer Begeisterung und zumeist zu hohem Anfangstempo rannten die Kinder auf einen Rundkurs von rund 1,6 Kilometern. Wie auch bei anderen Sportarten verringern sich auch bei den Leichtathleten die Teilnehmerfelder mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen.

Schon bei den allerkleinsten Läufern konnte die LG Wehringen zwei achtjährige Buben aufs Siegerpodest bringen: Manuel Merz ist jetzt Kreismeister und Elias Ulanowski aus Großaitingen Vizemeister. Da wollten die Mädchen des Vereins natürlich nicht nachstehen und erkämpften sich bei den elfjährigen Mädchen mit Leah Henshaw aus Straßberg vor Anna Deuringer ebenfalls „Gold“ und „Silber“. Der dritte Platz in der Klasse M10 ging an Nils Rau aus Mittelstetten.

Chance für den Endspurt

Die Laufstrecke verlief weitgehend im Wald und bot auf den letzten gut einsehbaren 150 Metern eine Chance für einen finalen Spurt, den bei den 13-jährigen Mädchen Valerie Sager aus Königsbrunn zu ihrem eindrucksvollen Sieg nutzen konnte. Mit ihren Teamkolleginnen Nina Drechsel und Alina Henshaw gewann sie den Mannschaftstitel für die LG Wehringen in der U14.

Der Sieger auf der Mittelstrecke kommt vom SV Untermeitingen und heißt Dominik Fröhlich. Beim Wettbewerb der Frauen standen nur wenige Läuferinnen an der Startlinie. Die Kreismeisterin kommt von der LG Wehringen. Die 31-jährige Theresa Krettenauer aus Bobingen hat schon beim Staffelmarathon in Augsburg bewiesen, dass sie eine Verstärkung für das Frauenteam der „LG“ darstellt. Sechs Runden beziehungsweise 8,2 Kilometer mussten die Männer laufen, um den Gesamtmeister und die Altersklassenmeister zu ermitteln.

Als Newcomer der LG Wehringen war hier der zweitschnellster Läufer der 25-jährige Florian Paulin aus Bobingen. Es folgten auf den Plätzen drei und vier aus dem LG-Kader Martin Deuringer und Siegfried Wiedemann, die dann zugleich den Titel in der M45 und M50 gewannen. Sie gehören zu den eifrigsten Altersläufern aus dem südlichen Landkreis. Karl-Heinz Schormeier aus Untermeitingen holte sich als Gesamtfünfter den Meistertitel in der M55 und in der M65 besitzt jetzt Franz Hiemer aus Schwabmünchen den Meisterwimpel 2022. Der 73-jährige Peter Speer aus Königsbrunn im Trikot der MBB SG Augsburg wollte nicht als einziger Läufer in der M70 starten und hatte sich daher in der M65 angemeldet, in der er den zweiten Platz belegte.

Der Vorsitzende des BLV-Kreises Mittel-/Nordschwaben Otto Dwaliawili war voll des Lobes für die LG Wehringen, die einmal mehr die Kreiswaldlaufmeisterschaften vorbildlich durchführte. Auch die reibungslose Zusammenarbeit mit den Straßberger Fußballern, die extra ein Spiel verlegten, wurde gelobt.

Bild (Dieter Claus): Start zum Lauf der Männer über die Langstrecke bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften in Straßberg. Martin Deuringer (Startnummer 372) wird Dritter im Gesamtfeld und Sieger in der AK45, Siegfried Wiedemann (Startnummer 373) wird Sieger in der AK 50, Simon Pfleger (Startnummer 365) und Dimitri Batt (Startnummer 357) von der MBB SG Augsburg holt sich den Kreismeistertitel.

Bild (Laura Deuringer): Start zum Lauf der zehn- und elfjährigen Mädchen bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften in Straßberg. Es siegte Leah Henshaw (ganz rechts, Startnummer 38) aus Straßberg vor Anna Deuringer (Startnummer 39) aus Wehringen.