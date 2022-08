Bekommt Mickhausen jetzt eine schnelle Glasfaserleitung?

Plus Glaserfaserausbau in Mickhausen könnte schon bald Formen annehmen. Das Joint Venture der Telefónica Gruppe und der Allianz stellt sein „Grünes Glasfaser“ vor.

Im Internet surfen mit Hochgeschwindigkeit könnte im ganzen Gemeindegebiet Mickhausen bald Wirklichkeit werden: In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Gerhard Kaiser und Frank Blum von "Unsere Grüne Glasfaser" (UGG) den möglichen Ausbau vor.