Mickhausen

06:00 Uhr

"Mehr Miteinander statt Gegeneinander" ist Bürgermeister Kujath wichtig

Plus Halbzeit im Rathaus: Wie es Mirko Kujath in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit ergangen ist, berichtet er im Interview.

Von Karin Marz

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Mirko Kujath: Am Anfang stand vor allem die Einarbeitung in das Bürgermeisteramt an, da es meine erste Amtsperiode ist. Dies stellte anfangs eine große Herausforderung dar. Dann liefen gleichzeitig die großen Projekte in der Gemeinde an. Das Baugebiet an der Viehweidestraße wurde erschlossen und es sind bereits einige Häuser fertiggestellt beziehungsweise in der Bauphase. Der An- und Umbau unseres Kindergartens wurde im September letzten Jahres eingeweiht und die Neugestaltung der Ortsmitte im Ortsteil Münster mit Neu- und Umbau des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses haben wir umgesetzt.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Kujath: Es gibt viele positive Erinnerungen: Die erste Eheschließung, die ich in meinem Amt als Bürgermeister durchführen durfte, das gute Miteinander hier in der Gemeinde Mickhausen sowie die gute Zusammenarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft und mit unserem Landratsamt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen