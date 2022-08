Mickhauser Familie arbeitet wie früher mit dem Pferd auf dem Acker

Plus Bei Michael und Dagmar Schorer wird Adam zum Arbeitspferd ausgebildet. Sie versorgen sich mit ihrem Gemüse selbst. Sie lieben das Leben auf dem Land.

Der Titel sagt alles: "Gesichter der Stauden – Menschen mit besonderen Geschichten" heißt die neue Serie. Zum Auftakt stellt Mitarbeiterin Doris Karl Familie Schorer aus Mickhausen vor. Sie haben eine besondere aber auch körperlich sehr fordernde Leidenschaft.