Musikverein Obermeitingen bietet einen genussvollen Konzertabend

Plus Der Musikverein Obermeitingen bot nach zwei Jahren Pause wieder ein abwechslungsreiches Jahreskonzert. Was das Publikum zu hören bekam.

Im vollbesetzten Saal des Bürgerhauses präsentierten die Jugendkapelle unter der Leitung von Wolfgang Forster und das symphonische Blasorchester mit seinem Dirigenten Robert "Bob" Sibich nach zwei Jahren Pause ein abwechslungsreiches Konzert der Extraklasse. Die Ouvertüre "Enjoy the Moment", mit der die Jugendkapelle den Abend eindrucksvoll eröffnete, lud nicht nur dazu ein, den Moment zu genießen, sondern bot einen Vorgeschmack auf einen ganz und gar genussvollen Konzertabend.