Feuerwehr Oberottmarshausen bleibt unter bewährter Führung

Was die Neuwahlen der Oberottmarshauser Wehr ergeben haben. Übungen und Einsätze nehmen wieder zu.

Bei den Neuwahlen des Vorstands gab es bei der Dienst- und Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins Oberottmarshausen zwei Änderungen. Für den ausscheidenden langjährigen Schriftführer und ehemaligen ersten Vorsitzenden Ulrich Wanner wurde Jakob Zott als Nachfolger gewählt. Statt einem gibt es künftig drei Beisitzer. Zum bisherigen Beisitzer Benedikt Fischer kommen nun Stefan Kugelmann und Simon Lauterer hinzu.

Feuerwehr wird 150 Jahre alt im kommenden Jahr

Die Führungsspitze bleibt mit Rainer Stegmiller als erstem und Stefan Knoll als zweitem Vorsitzenden bestehen. Auch der erste Kassier Michael Heider und sein Stellvertreter Andreas Zott wurden wiedergewählt. Stegmiller freute sich, dass das Vereinsleben nun wieder in Schwung kommt und stimmte die Mitgliederversammlung schon auf das 150-jährige Bestehen im kommenden Jahr ein. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits an. Im kommenden Sommerferienprogramm wird die Feuerwehr wieder eine Wasserrutsche für die Kinder am Schlittenberg aufbauen.

Einsatz auf der B17 mit tödlichem Ausgang

Kommandant Benjamin Baumgartner berichtete, dass die Zahl der zwölf Einsätze des Vorjahres heuer schon in einem halben Jahr erreicht wurde. Die schwersten Einsätze 2021 waren Unfälle auf der B 17 mit tödlichem Ausgang. Doch auch die wegen der Corona-Einschränkungen auf nur 1200 Stunden reduzierten Übungen können dieses Jahr voraussichtlich wieder verdoppelt werden. Wegen der zeitweisen Schließung der Atemschutzstrecke bei der Berufsfeuerwehr Augsburg wurde zusammen mit benachbarten Wehren eine eigene Anlage geschaffen und erstmals eine Truppmann-Ausbildung selbst durchgeführt.

Stegmiller und Baumgartner freuten sich besonders über neun Neuaufnahmen junger Feuerwehrmänner: Felix Klingler, Markus Schießl, Michael Schur, Sebastian Wachtler, Bastian Fünfer, Matthias Vaas, Jakob Müller, Sebastian Wagner und Peter Frenkenberger.