Reinhartshausen

vor 19 Min.

Feuerwehr Reinhartshausen: Der erste Einsatz rettet ein Leben

Feuerwehrversammlung in Zeiten der Pandemie: Mitglieder der Reinhartshofer Wehr zogen online Bilanz.

Plus Die Feuerwehr in Reinhartshausen zieht Bilanz zum Jahr 2021. Kurios: Alle Einsätze fanden in einem einzigen Monat statt.

Von Anja Fischer

Eigentlich hätte es gereicht, wenn die Freiwillige Feuerwehr Reinhartshausen im vergangenen Jahr nur im Monat April einsatzbereit gewesen wäre. "Ein Novum in der Vereinsgeschichte: Alle unsere Einsätze fanden in einem Monat statt", erklärte Kommandant Markus Mayr bei der digital stattfindenden Jahreshauptversammlung.

