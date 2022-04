Reinhartshofen, Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Eine etwas andere Wanderung: So geht Jodeln in freier Natur

Plus Im Augsburger Land wandern und jodeln: Das geht mit dem Experten Erich Sepp, der in Reinhartshofen zu einer Wanderung startete.

Von Sebastian Ridder

Eine Begrüßung, Organisatorisches, eine Anekdote und ein Ständchen für ein Geburtstagskind unter den Wanderern: So beginnt die Jodel-Wanderung mit Erich Sepp am Landgasthof Grüner Baum in Reinhartshofen.

