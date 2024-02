So viele Besucher wie noch nie beim Funkenfeuer in Reinhartshofen

Die Weihertaler Kickers halten die Tradition in Reinhartshofen aufrecht.

Das Funkenfeuer soll den Winter endgültig austreiben. Diesmal hatte es bei Temperaturen um zehn Grad damit wenig Mühe. Doch als am Samstagmorgen die etwa 20 Helfer des Hobbyvereins Weihertaler Kickers um ihren neuen Vorsitzenden Dominik Hailer mit dem Aufrichten der Baumstämme und dem Holzkreuz mit der Strohpuppe begannen, regnete es noch heftig. Doch alle Befürchtungen verflogen im Laufe des Tages und am Nachmittag wärmte die Sonne und trocknete die Wiese und den Zufahrtsweg einigermaßen ab.

Viele Auswärtige kommen in den Ort

Am Abend strömten dann die Leute aus dem Dorf zum Treffpunkt am alten Feuerwehrhaus. Die Kinder freuten sich darauf, aus den Händen der Feuerwehr ihre Fackeln angezündet zu bekommen. Auch außerhalb von Reinhartshofen kamen viele Besucher. Viele Einheimische sagten: „So viele Leute wie heute waren ja noch nie da“. Bei klarem Himmel mit leuchtendem Halbmond zogen dann die etwa 300 oder auch etwas mehr Besucher in einem Fackelzug auf den Hügel mit der aufgerichteten Holzpyramide.

Am Ziel angekommen durften die Kinder unter Aufsicht der Feuerwehr und Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern das Stroh am Fuße der Fichtenstämme mit ihren Fackeln anzünden. Danach verließen sie gleich den mit Flatterbändern markierten Schutzbereich und das Strohfeuer stieg schnell und wegen der Windstille gerade an den Fichtenstämmen empor. Nach wenigen Minuten wurde die den Winter symbolisierende Strohpuppe vom starken Rauch verschluckt.

Glühwein und Bratwurst

Fasziniert schauten nicht nur große Kinderaugen, sondern auch die Erwachsenen in das lodernde Feuer und warteten, bis das Holzkreuz zu Boden fiel. An den Buden, an denen die Weihertaler Kickers Glühwein, kalte Getränke und Bratwürste servierten, bildeten sich lange Warteschlangen. Wer vom Feuer noch nicht genug hatte, versammelte sich auf den Sitzbänken rund um das kleine Lagerfeuer. So wurde dieser Funkenfeuerabend zu einem gemütlichen Plausch der Dorfbewohner, der auch zum Kennenlernen so mancher Besucher aus den Nachbarorten genutzt wurde.

