Scherstetten

vor 32 Min.

Eine junge Artistin erfüllt sich ihren Lebenstraum

Carina Hechenberger ist mit ihren 22 Jahren bereits eine erfahrene Artistin. Mit dem Varieté im Zelt in Scherstetten geht für sie nun ein Traum in Erfüllung.

Plus Carina Hechenberger baut in Scherstetten ein Varieté in einem Zirkuszelt auf. Am Mittwoch ist Premiere.

Von Elmar Knöchel

Carina Hechenberger hat den Zirkus im Blut: Ihr Vater träumte den Traum, einmal Zirkusdirektor zu sein. Mit viel Herzblut und Leidenschaft gründete er seinen eigenen Zirkus. Die Begeisterung übertrug sich vom Vater auf die Tochter. Die 22-Jährige hat jetzt ein Varieté im Zelt gegründet. Für sie geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung.

