Scherstetten

vor 50 Min.

Neue Wohnidee in Scherstetten: Ein Haus für alte und junge Menschen

Mehrfamilienhaus Scherstetten: So soll das neue Mehrfamilienhaus in Scherstetten aussehen.

Plus In Scherstetten sollen sechs neue Wohnungen entstehen. Sie werden gefördert und sollen vor allem Platz für junge und alte Menschen bieten.

Von Marcus Angele

Bereits in der Februar-Sitzung hatten sich die Gemeinderäte in Scherstetten mit dem Thema "Sozialer Wohnungsbau" befasst und erste Pläne besprochen. Die Gemeinde greift nun auf das kommunale Wohnbauförderprogramm zurück. In der jüngsten Sitzung stellte Architekt Christian Thoma die erste Entwurfsplanung über Lage und Anordnung vor.

