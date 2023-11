Sie hat sich mit ihrem Varieté-Zelt einen Traum erfüllt

Mit viel Liebe zum Detail und einer gehörigen Portion Artistik begeistern Carina Hechenberger sowie ihre Künstlerinnen und Künstler das Publikum in Scherstetten.

Wie kam es zu der Idee "Varieté im Zelt" in Scherstetten?



Carina Hechenberger: Mein Vater vermietet schon seit vielen Jahren Zirkuszelte und ist auch selber aufgetreten. Da war der Weg für mich nicht weit, selbst auf der Bühne zu stehen. Ich bin schon von klein auf als Artistin aufgetreten. Schon lange hatte ich den Traum, in einem schönen Ambiente klassisches Varieté-Theater zu machen. Dieser Traum hat sich jetzt erfüllt.

War es von der Idee zur Umsetzung ein weiter Weg?



Hechenberger: Das war natürlich viel Arbeit. Es fängt ja schon beim Namen an. Dann die Fragen, wo soll man das Zelt aufbauen, wie soll das Programm aussehen, wie gestaltet man das Zelt und noch vieles mehr. In dieser Phase haben mir Gespräche mit Freunden und Bekannten sehr geholfen, um herauszufinden, was für das Publikum am interessantesten sein könnte.

Das erste Mal gab es das Varieté vor eineinhalb Jahren. Hat sich zur Neuauflage etwas verändert?



Hechenberger: Wir haben das Zelt noch etwas verschönert, durch ein neues Podest die Sicht für die Zuschauer verbessert und das Essensangebot der Jahreszeit angepasst. Gerade die Flammkuchen, die wir in diesem Jahr anbieten, sind sehr beliebt. Und natürlich haben wir uns beim Programm weiterentwickelt.

Carina Hechenberger stand bereits mit vier Jahren auf der Bühne. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2021. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild)

Sie haben mit diesem Konzept bereits in München und Regensburg gastiert. Gibt es einen Unterschied zu Scherstetten?



Hechenberger: Ja. In Scherstetten ist es etwas heimeliger und edler. Das Zelt ist kleiner, dafür wesentlich schöner ausgestaltet. Und auf das Essen mussten die Gäste in München und Regensburg auch verzichten.

So ein außergewöhnliches Angebot in einem kleinen Dorf zu präsentieren, ist das ein Risiko?



Hechenberger: So eine Veranstaltung ist eigentlich immer ein Risiko. Beim ersten Mal ist die Frage natürlich, wie es ankommen wird. Beim zweiten Mal ist das Risiko dann auch nicht kleiner. Sind bei der Premiere im letzten Jahr viele aus Neugier gekommen, ist dann die Frage, ob es gefallen hat und ob die Gäste wiederkommen.

Die Besucher fühlten sich im liebevoll eingerichteten Zelt sofort wohl. Foto: Elmar Knöchel

Und sind die Gäste wiedergekommen?



Hechenberger: Wirklich viele unserer Besucherinnen und Besucher sind schon zum zweiten Mal da. Das ist natürlich eine wunderbare Bestätigung. Aber es sind auch viele, die davon gehört haben und jetzt das erste Mal bei uns sind. Daher wollen wir das Format "Varieté im Zelt" auch weiterführen. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder in Scherstetten auftreten. Übrigens haben mir viele Gäste gratuliert, dass wir es geschafft haben, in diesem Jahr ein noch besseres Programm auf die Beine zu stellen.

Woher kommt denn Ihr Publikum?



Hechenberger: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Viele kommen aus dem näheren Umkreis. Aber es sind auch Besucherinnen und Besucher aus Königsbrunn, Stadtbergen und Ettringen dabei. Besonders gefreut hat mich, dass wir sogar Menschen, die uns in München und Regensburg gesehen hatten, zu uns nach Scherstetten locken konnten.

Zur Person: Carina Hechenberger ist 24 Jahre alt und stand bereits im Alter von vier Jahren auf der Bühne. Damals noch mit ihrem Vater. Sie fing mit Balancenummern an, lief übers Drahtseil und führte mit ihrem Papa Hand-in-Hand-Akrobatik vor. Im Jahr 2009 zog die Familie aus München nach Scherstetten. Da die Mutter wollte, dass die Kinder eine richtige Ausbildung bekommen, war dann erst einmal Schule angesagt. Später schloss Carina Hechenberger eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau ab. Im Varieté-Zelt tritt sie mit Luftakrobatik, an der Flying Pole und mit schwingenden Bändern auf.