Sozialer Wohnungsbau in Scherstetten soll 2024 starten

Plus Gemeinderat erteilt Freigabe für den Eingabeplan und beauftragt Zuschussantrag. Der Haushalt für 2023 wurde beschlossen.

Wieder ein Stück weiter ist die Gemeinde beim großen Projekt Sozialer Wohnungsbau am nördlichen Dorfeingang. Architekt Christian Thoma stellte dem Gemeinderat die nochmal leicht geänderte Planung für das gemeindliche Wohnprojekt vor.

Das geplante Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen bleibt wie bereits im November vorgestellt unverändert, rückt aber etwas mehr nach Süden. Die Änderung war noch nötig, da man sonst die vorhandenen Hochspannungsleitungen sehr teuer verlegen hätte müssen. Dafür wurden nun die Parkplätze sowie die Nebengebäude auf die nördliche Seite des Grundstücks verschoben, was aber eher einen Vorteil darstellt. Die Wege und Stellplätze sollen mit versickerungsfähigem Pflaster ausgeführt werden. Der Spatenstich könnte schließlich nach der jetzigen Planung im Frühjahr/Sommer 2024 erfolgen.