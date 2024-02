Gaumeisterschaften im Luftgewehrschießen

197 Luftgewehrschützinnen und -schützen von Schülern bis Erwachsene suchen bei den Gaumeisterschaften ihre Meister in allen Klassen.

Auf der Anlage der Singoldschützen Großaitingen werden am Samstag die Meisterschaften mit dem Luftgewehr im Gau Lech-Wertach ausgetragen. Die größte Anlage im Gau ist mit 44 elektronischen Ständen ausgestattet. Die werden auch alle belegt, um die fast 200 Starts in fünf Durchgängen in angemessener Zeit durchzuführen. Die Starter können ihre Ergebnisse direkt auf dem Bildschirm an Ihrem Stand verfolgen.

Der stellvertretende Gausportleiter Horst Gschwendtner freut sich über die Entwicklung der Beteiligung im Nachwuchsbereich. „Das hängt vermutlich, neben dem Einsatz in der Nachwuchsarbeit, damit zusammen, dass in den Vereinen immer mehr elektronische Anlagen zur Verfügung stehen“, sagt Gschwendtner. So haben für die Schülerklasse (bis 14 Jahre) 50 Starter gemeldet. In der Jugend (15-16 Jahre) sind es 30 Starter. Sehr gut sind die Meldezahlen auch im Juniorenbereich (17-20 Jahre), wo je 19 junge Männer und Damen an den Start gehen. Die restlichen Starts entfallen auf die verschiedenen Altersklassen bei Damen und Herren. Der Wettkampf geht für die Schüler über 20 Schüsse, in den anderen Klassen wird ein Wettkampfprogramm von 40 Schüssen absolviert.

Favoriten lassen sich bei den Schülern nicht eindeutig festlegen. Anders sieht es bei der weiblichen Jugend aus. Hier werden die Starterinnen von Auerhahn Reinhartshausen die ersten Plätze wahrscheinlich unter sich aufteilen. Bei den Damen in der Klasse I kommen die erwarteten Favoritinnen ebenfalls von Auerhahn Reinhartshausen, sowie von der Fortuna Klimmach und der SG Schwabegg. Der Titel bei den Damen II wird wahrscheinlich an die im Rundenwettkampf in der Bayernliga startende Barbara Bleicher von den Singoldschützen gehen.

Bei den Herren I zählen Ihre Vereinskollegen Dominik Mayer und Fridolin Mayr, neben Florian Drexel von Auerhahn Reinhartshausen und Andreas Vogel von Hubertus Langerringen zu den Favoriten. Bei den Herren II kommt der Favorit Manfred Bindl von Hubertus Langenneufnach. Alessandro Carapezza von Tell Tronetshofen-Willmatshofen und Wolfgang Braun von Auerhahn Reinhartshausen zählen zu den Favoriten der Herrenklasse III. Aber entscheidend ist immer die Tagesform, wodurch es immer wieder unerwartete Sieger in den einzelnen Klassen gab. Dies sorgt auch stets für Spannung bis zur Siegerehrung, welche direkt im Anschluss am Ende der Wettkämpfe der einzelnen Klassen stattfindet. Mit den Luftgewehr-Wettkämpfen werden die Gaumeisterschaften 2024 abgeschlossen.