Unbekannter zersticht Autoreifen in Schwabmühlhausen

Ein Reifenstecher hat in Schwabmühlhausen ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat an einem geparkten Skoda den linken Vorderreifen zerstochen. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 26. Februar, in der Zeit zwischen 18.30 und bis 19.30 Uhr in der Bgm.-Ritter-Straße. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)