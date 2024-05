9000 Euro aus dem Lions-Adventskalender für soziale Einrichtungen

Welche Organisationen aus dem karitativen und sozialen Bereich in den Genuss einer Spende kommen.

Es ist eine liebgewonnene Tradition: der Adventskalender des Lion Clubs Schwabmünchen–Lechfeld-Buchloe. Seit zehn Jahren gibt es das Projekt, das nur Gewinner kennt. Die Idee ist genial: Der Club sammelt Gutscheine aus der Schwabmünchner Geschäftswelt und kümmert sich um Gestaltung (Gerhard Birkle) Layout, Druck und Verteilung der Kalender. Jeder achte Kalender gewinnt. 330 Gewinne im Wert von rund 12.500 Euro standen zur Verlosung. Nun hat der Club Organisationen aus dem karitativen und sozialen Bereich ausgewählt, an die der Gewinn 9070 Euro übergeben werden konnte.

Mit 2000 Euro geht die größte Summe an die Ulrichswerkstätten. Die Leiterin der Förderstätte Christine Schäfer berichtete erfreut, die Summe für den Umbau des Pflegebades in der Förderstätte zu verwenden. Ebenso freuten sich Christian Weh und Frau Blohm von der Wärmestube über die Spende von 1070 Euro, die für Bettzeug der Übernachtungsplätze verwendet wird. Jeweils 1000 Euro gehen an den Waldkindergarten Wurzelkinder (Kerstin Ziegler) für Werkzeuge und Forschersets, an die Dorfhelferinnen (Clara Sattelmayer) für ehrenamtliche Mitarbeiter, an die Tagespflege St. Gabriel (Marion Koos, Andreas Claus) für Gymnastik-Stühle und Aktivierungsspiele, an die Hospizgruppe St. Elisabeth (Jutta Zeuner) zur Unterstützung bei „Letzte-Hilfe-Kursen“, an die First-Responder Lechfeld der Johanniter (Michael Rettenmaier, Hr. Stumm) für 1. Hilfe-Material und an die Schwabmünchner Tafel (Peter Wyss) für „Kochen mit Kindern“. Bürgermeister Lorenz Müller lobte den Einsatz im sozialen und karitativen Bereich. Frau Maurus von der Jugendhilfe nannte die Hilfe kostbar. Jens Achtmann, Präsident des Lion-Clubs dankte den Schwabmünchner Firmen, ohne die es keinen Kalender gäbe. Der neue Kalender 2024 ist in Vorbereitung. Die Lions werden in Kürze bei Sponsoren die Runde machen und freuen sich auf gute Beteiligung – wie auch in den vergangenen zehn Jahren.