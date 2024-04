Eier knallen gegen eine Garagenfassade

Unbekannte haben im Wirkerweg in Schwabmünchen eine Wand beschädigt.

Mit Hühnereiern bewarfen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag die Garagenfassade eines Einfamilienhauses im Wirkerweg in Schwabmünchen. Möglicherweise wurden Eier verwendet, die zuvor am nahe gelegenen Eierautomaten erstanden wurden.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0.