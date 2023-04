Ein außergewöhnliches Jahr für die Stadtmusikkapelle

Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte der Stadtmusikkapelle: Das Lech-Wertach-Probenzentrum ist fertig geworden. Jetzt ist es teurer.

Auf ein besonderes Vereinsjahr blickte Peter Schäfer als Vorsitzender der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen bei der Jahreshauptversammlung zurück.

Immerhin sei es dem Verein trotz Coronakrise gelungen, das neue Lech-Wertach-Probenzentrum termingerecht fertigzustellen und dieses im Oktober 2022 mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür einzuweihen. Leider seien die Kosten für den futuristisch wirkenden Bau explodiert, was unter anderem an den Auflagen zum Brandschutz oder auch an den stark angestiegenen Holzpreisen liege. Schäfer erläuterte die Gründe laut Mitteilung der Stadtmusikkapelle sehr detailliert. Trotzdem fühle er sich darin bestätigt, dass es richtig und wichtig war, dieses Gebäude zu bauen: „Wenn wir die Entwicklung unserer aktiven Mitgliederzahlen anschauen, wird offensichtlich, wie wichtig dieses Gebäude ist, das noch vielen Generationen eine Heimat für Musik bieten wird." Wie hoch das Kostenplus war, wurde nicht mitgeteilt.

Hans Nebauer hört auf

Bei der Versammlung standen auch turnusmäßig Neuwahlen auf dem Programm. Im Amt bestätigt wurden Erste Schriftführerin Sandra Deschler, der Spartenvorsitzende für das Hauptorchester, Gerald Albert, und Spartenvorsitzender für die Schule, Johannes Kapfer. Da sich Hans Nebauer nicht mehr der Wahl zum Zweiten Vorsitzender stellen wollte, wurde Franziska Brand einstimmig in dieses Amt gewählt. Iris Weiß ist zukünftig für die Sparte Streichorchester verantwortlich. Nachdem das Projekt „Neues Probelokal“ so gut wie abgeschlossen ist, schied Gerhard Birkle als „Beauftragter für das Sonderprojekt Lech-Wertach-Probenzentrum“ aus zeitlichen Gründen aus dem Vorstand aus.

Ehrenurkunde für Gerhard Jürges

Der Beschluss, Gerhard Jürges, der von 2001 bis 2021 das Amt des Schatzmeisters bekleidete, zum Ehrenmitglied zu ernennen, sei innerhalb der Vorstandschaft sehr begrüßt und einstimmig beschlossen worden, so Schäfer. „Gerhard Jürges hat in den Jahren der Gründung der Bläserklasse Herausragendes geleistet und die Vereinskasse stets souverän geführt“, sagte der Vorsitzende und überreichte Jürges eine Ehrenurkunde. Zum Schluss lud Schäfer bereits alle Anwesenden zum Weißwurstfrühschoppen am 18. Juni und zur Serenade am 20. Juli rund um das Probenzentrum ein. „Wir sind jetzt sehr flexibel. Bei schlechtem Wetter können beide Veranstaltungen auch innen abgehalten werden.“

Für langjähriges aktives Musizieren wurden noch geehrt: