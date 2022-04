Schwabmünchen

vor 52 Min.

Einkaufen ohne Maske: Viele tragen sie trotzdem

Silvia Müller-Irmler und Martin Thielke wollen in den kommenden beiden Wochen beim Einkaufen nicht auf die Maske verzichten.

Plus Die Maskenpflicht ist Vergangenheit: Wie die Besucher auf dem Schwabmünchner Frühlingsfest und dem Kunsthandwerkermarkt mit den neuen Corona-Regeln umgehen.

Von Elmar Knöchel

Ob Supermarkt, Fitnessstudio oder Friseur: Seit dem 3. April darf man ohne Maske in viele Innenräume. Beim verkaufsoffenen Sonntag in Schwabmünchen ließen viele Kunden trotzdem die Maske auf. Auf dem Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle gab es sogar eine Empfehlung der Stadt.

