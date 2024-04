Schwabmünchen

18:45 Uhr

Glückwünsche und ein wichtiger Tipp für neue Hauswirtschafterinnen

Plus Die Landwirtschaftsschule Schwabmünchen hat ihre neuen Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung verabschiedet. Worauf es für die Absolventinnen jetzt ankommt.

Von Anja Fischer

Aufgeregtes Stimmengewirr herrschte im Gasthof "Beim Füchsle" in Kirch-Siebnach: Zum letzten Mal kamen die Hauswirtschaftsschülerinnen des Jahrgangs 2022/24 dort zusammen, um gemeinsam ihren Abschluss zu feiern.

Axel Heiss, Leiter des Amts für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Augsburg freute sich, diesen Schlusspunkt mit einer großen Feier würdigen zu können. „Es ist eine anderthalbjährige Lebensphase, die hier zu Ende geht“, sagte er. Das in dieser Zeit erworbene Wissen dagegen sei kein Schlusspunkt, hier gelte es, weiter dranzubleiben. „Zudem haben die Schülerinnen in den vergangenen Jahren viele Kompetenzen erworben, die wichtig sind, in der Gesellschaft aber immer mehr fehlen“, so Heiss. Er bat die Schülerinnen, die Themen der Hauswirtschaft weiter nach außen zu tragen. Heiss lobte den Fleiß der Studierenden, die eifrig beim Lernen gewesen seien und beste Ergebnisse erzielt hätten. Eine solche Leistung ringe einem großen Respekt ab.

